Camila Canuto conta como Samuel Lino soube da gravidez e revela perda gestacional anterior

Influenciadora e chef de cozinha abriu um 'diário' nas redes e explicou por que demorou a abordar o tema da gravidez publicamente (foto: Jogada 10)

Camila Canuto decidiu criar uma espécie de “diário de gravidez” nas redes sociais para compartilhar os bastidores da gestação fruto de seu envolvimento com Samuel Lino, do Flamengo. A chef de cozinha iniciou o conteúdo justificando a demora em seu pronunciamento, detalhou o momento da descoberta e ainda revelou uma perda gestacional anterior.

A descoberta aconteceu poucos dias antes do retorno a Portugal, quando Camila ainda estava no Brasil. Canuto estava vivendo um período de ponte aérea entre Rio de Janeiro e Lisboa, onde vive atualmente, e inclusive acompanhou Lino em sua apresentação ao Flamengo, em julho de 2025.

Em um trecho, Camila contou que procurou atendimento médico por causa de uma crise hormonal intensa e buscava investigar possíveis cistos, em decorrência de seu diagnóstico de ovários policísticos. Durante a consulta, a notícia inesperada.

“Entre um médico e outro que a gente viu que já tinha saco gestacional”, relatou. Ela não demonstrou reação de felicidade e descreveu o misto de sentimentos daquele momento.

“Minha cabeça foi a mil. Eu não senti alegria. Tudo muito incerto, eu não queria nem falar com ninguém o que estava acontecendo”, expôs Camila sobre seus temores no início da gravidez, especialmente pela perda anterior.