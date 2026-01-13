Camila Canuto conta como Samuel Lino soube da gravidez e revela perda gestacional anterior

Influenciadora e chef de cozinha abriu um 'diário' nas redes e explicou por que demorou a abordar o tema da gravidez publicamente

10:32 | Jan. 13, 2026

Influenciadora e chef de cozinha abriu um 'diário' nas redes e explicou por que demorou a abordar o tema da gravidez publicamente

Camila Canuto decidiu criar uma espécie de “diário de gravidez” nas redes sociais para compartilhar os bastidores da gestação fruto de seu envolvimento com Samuel Lino, do Flamengo. A chef de cozinha iniciou o conteúdo justificando a demora em seu pronunciamento, detalhou o momento da descoberta e ainda revelou uma perda gestacional anterior. 

A descoberta aconteceu poucos dias antes do retorno a Portugal, quando Camila ainda estava no Brasil. Canuto estava vivendo um período de ponte aérea entre Rio de Janeiro e Lisboa, onde vive atualmente, e inclusive acompanhou Lino em sua apresentação ao Flamengo, em julho de 2025.

Em um trecho, Camila contou que procurou atendimento médico por causa de uma crise hormonal intensa e buscava investigar possíveis cistos, em decorrência de seu diagnóstico de ovários policísticos. Durante a consulta, a notícia inesperada.

“Entre um médico e outro que a gente viu que já tinha saco gestacional”, relatou. Ela não demonstrou reação de felicidade e descreveu o misto de sentimentos daquele momento.

“Minha cabeça foi a mil. Eu não senti alegria. Tudo muito incerto, eu não queria nem falar com ninguém o que estava acontecendo”, expôs Camila sobre seus temores no início da gravidez, especialmente pela perda anterior.

 

 

Como Samuel Lino soube?

Canuto revelou que, mesmo em choque, não pensou antes de contar a notícia ao atacante — primeira pessoa a saber. Pessoas próximas ao jogador do Flamengo relataram que ele nunca teve dúvidas quanto à paternidade e mostrou-se feliz pela gravidez da ex.

O jogador se colocou à disposição para assumir todas responsabilidades da gestação, acompanha os últimos meses e mantém contato constante com Camila. Ainda de acordo com o jornal Extra, o atleta tem arcado com todos custos da gravidez.

Pouco depois da notícia, o casal, que não mantém relação oficial, realizou um jantar intimista para revelar o sexo da criança. Balões azuis confirmaram a chegada de um menino — celebrada com abraço e selinho pelos pais. 

Camila segue dividida entre o Brasil, onde mora sua família, e Lisboa, onde viveu com o jogador durante a passagem dele pelo futebol português. Ainda não há informações oficiais sobre onde ela permanecerá nesses últimos três meses de gestação, tampouco de em qual país planeja ter o bebê.

