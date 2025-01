América recusa proposta do Vasco por Brian Rodríguez

Clube até topa o valor oferecido, mas só aceitaria liberar o ponta no segundo semestre; com isso, Cruz-Maltino vai para o plano B

Brian Rodríguez não será jogador do Vasco. Pelo menos, por agora. Afinal, o América do México recusou a proposta de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 40,8 milhões no câmbio atual) pelo jogador por conta do tempo hábil para uma reposição, já que a janela fecha no domingo (2) no país norte-americano.

Assim, segundo informações desta sexta-feira (31) do “ge”, confirmadas pelo Jogada10, o time mexicano se disponibilizou a aceitar a proposta, desde que o negócio fosse para o segundo semestre. Isso porque o América conta com o jogador para a temporada, inclusive o inscrevendo para a Copa dos Campeões da Concacaf (equivalente à Libertadores).