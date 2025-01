Mayke celebra 300 jogos pelo Palmeiras, mas lamenta derrota: ‘Pecamos’

“Fico feliz pelos 300 jogos pelo grande clube que é o Palmeiras, mas triste pela derrota. Primeiro tempo conseguimos impor nosso jogo e ritmo, mas pecamos no último passe. No segundo, não fizemos o que era esperado. Estamos só no começo da temporada, sei que vamos dar muitas alegrias para todos”, disse à TNT Sports.

O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 , na Arena Barueri, neste sábado (25). O jogo aconteceu pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A derrota de virada como mandante entristeço a noite do lateral-direito Mayke, que completou 300 jogos pelo Alviverde.

Apesar do resultado, Mayke teve um bom desempenho na partida, com boas ações na defesa e no ataque, como a assistência para o gol de Facundo Torres. No entanto, o lateral-direito pecou na virada do Novorizontino, onde não acompanhou o Robson, que balançou a rede.