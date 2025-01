Capitão do Cruzeiro lamenta gritos da torcida para Diniz: ‘Injusto’

Cruzeiro buscou o empate contra o Betim no fim do segundo tempo, mas, ainda assim, o treinador foi criticado / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz está pressionado. Com resultados ruins logo no início da temporada, somados aos jogos abaixo do esperado e às derrotas na reta final de 2024, o treinador ouviu das arquibancadas, após o empate por 1 a 1 com o Betim, no Mineirão, na tarde deste sábado (25), gritos de “adeus, Diniz”. O volante Lucas Romero, capitão do time, lamentou os gritos contra o treinador celeste. Ele ressaltou ainda que todos merecem as críticas.

"Fico muito triste quando escuto o torcedor vaiando nosso treinador. É um cara que se dedica muito e trabalha junto com a gente. Ele sempre busca o melhor para o time. Achei um pouco injusto. A vaia, se for para acontecer, deveria ser generalizada, para o time inteiro. Não fizemos um bom primeiro tempo, cometemos muitos erros, mas são erros técnicos, não táticos. No segundo tempo, melhoramos um pouco, mas infelizmente só conseguimos o empate", afirmou Romero em entrevista ao "Canal Premiere".