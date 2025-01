Maracanã reabre para Flamengo x Sampaio Corrêa após um mês de tratamento do gramado

Confronto dos comandados de Filipe Luís acontece no dia 30 de janeiro pela sexta rodada do Carioca e marca a reabertura do tradicional estádio

O início do Campeonato Carioca foi bem diferente na temporada de 2025. Afinal, o Maracanã, que recebe mais de 70 jogos por ano, teve que ficar fechado por cerca de um mês para um tratamento especial no gramado. Agora, o estádio será reaberto na 6ª rodada do Estadual, no duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, dia 30, às 21h30 (de Brasília).

Dessa forma, a equipe da Gávea disputou as três primeiras rodadas no Nordeste e fará o quarto jogo também na região. Nesta quarta-feira (22), a equipe mede forças com o Bangu, em São Luís, no Maranhão. Diante do Volta Redonda, na 5ª rodada, o Rubro-Negro entra em campo no Mané Garrincha, em Brasília.