Gerson, do Flamengo, admite falta de ritmo na equipe em duelo contra o São Paulo

No primeiro teste da temporada, o volante e capitão do Rubro-Negro revela perna pesada, mas promete melhora no próximo jogo

O Flamengo empatou sem gols com o São Paulo em um amistoso realizado neste domingo (19), nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro teste do Rubro-Negro com sua equipe principal na temporada. Agora, o time terá folga e se reapresentará na terça-feira.

Contudo, se o time principal fez seu primeiro compromisso no ano, a base do Flamengo já começou 2025 o mais rápido possível, disputando a Copinha e o início dos estaduais. Gerson também destacou o papel dos jovens do elenco Rubro-Negro.

“Sou novo, já fui um menino da idade deles. É sempre importante, porque eles ajudam demais. No dia a dia, tentamos orientar, eles aprendem conosco, e nós aprendemos com eles também. No futebol, não tem muito essa questão de idade; na vida, é um aprendizado mútuo. Fico feliz por eles. Vocês perceberam que tem alguns carecas ali, fruto de um trote bem feito e com sucesso”, concluiu o volante.

