Fortaleza contrata David Luiz, ex-Flamengo, para duas temporadas

O zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, acertou a contratação com o Fortaleza. A informação é do Esportes O Povo. Assim, o atleta estará no clube cearense por duas temporadas e, ao fim do vínculo, ainda terá a opção de uma renovação. Aos 37 anos, David Luiz deve se apresentar na semana que vem no Leão, para um anúncio oficial do contrato.

Apesar da idade, o Fortaleza destaca que David Luiz é um jogador experiente, multicampeão, com qualidade técnica e espírito de liderança, virtudes que agradam ao treinador Juan Pablo Vojvoda. O clube também levou em consideração que o atleta demonstra zelo pela preparação física, com risco baixo de lesões ao longo do ano.

David Luiz saiu com rusgas do Flamengo David Luiz estava no Flamengo desde 2021 e sua saída teve rusgas porque, de acordo com o jogador, ele ficou sabendo pela imprensa – não pelo clube – que o Flamengo havia decidido não renovar o contrato. “Da mesma maneira que vocês (jornalistas) receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador”,disse David Luiz, em entrevista ao Sportv, no último dia 28/12. No fim do ano, o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, rebateu as críticas dizendo que o que se passou foi “profissional”.