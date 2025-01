Roma vence o Genoa e segue sonhando com vaga em competições europeias

Jogando no Olímpico, Giallorossi vencem por 3 a 1 e sobem para a nona colocação do Campeonato Italiano

A Roma segue sonhando em uma vaga nas próximas competições europeia na próxima temporada. Nesta sexta-feira (17), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe da capital bateu o Genoa por 3 a 1, no Olímpico, com gols de Dobvik, El Shaarawy e Leali (contra). Masini descontou.

Agora, os Gialorossi somam 27 pontos, na nona colocação do Calcio. O time visitante, por sua vez, está em 11º, com 23.