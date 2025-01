Após acerto com o Vasco, Lucas Oliveira se despede do Cruzeiro: ‘Obrigado por tudo’

Agora ex-Cruzeiro, Lucas Oliveira já assinou contrato com o Cruzmaltino, que deve ter duração de dois anos. Na negociação, o Vasco adquiriu o jogador sem custos e, assim, ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade permanece com a Raposa.

O jogador atuou em 119 jogos pelo Cabuloso, com quatro gols marcados e duas assistências. Além disso, conquistou a Série B com o clube em 2022. Posteriormente, acabou perdendo espaço no elenco, portanto foi emprestado para o para o Valladolid, da Espanha, e para o Kyoto Sanga, do Japão, ambos na última temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.