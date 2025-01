Robson Bambu desencanta em vitória do Braga sobre o Benfica

Brasileiro marca pela primeira vez na carreira no triunfo dos braguenses por 2 a 1, neste sábado, no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português / Crédito: Jogada 10

Mais eficaz e superior em campo, o Braga venceu o Benfica por 2 a 1, neste sábado (4), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 17ª rodada da Liga Portugal, o Campeonato Português. O estreante Fran Navarro e o zagueiro Robson Bambu marcaram para os braguenses, enquanto Artur Cabral, também brazuca, anotou para as Águias no segundo tempo. No entanto, os donos da casa não tiveram tempo para buscar o empate. Assim, a equipe comandada por Bruno Lage, ex-Btotafogo, sofreu sua segunda derrota seguida na liga nacional, já que havia perdido para o Sporting no último compromisso antes da virada do ano.

O Braga chegou a uma vantagem de dois gols no primeiro. Aos 16 minutos, o estreante Fran Navarro marcou o primeiro e antes do intervalo Robson Bambu, aos 40, dobrou a vantagem. Com quase 120 partidas como profissional, o brasileiro foi revelado pelo Santos, e ainda passou no Brasil por Vasco, Corinthians e Athletico. O jogador foi para Portugal defender o Braga em junho de 2024, e tem apenas nove jogos pela equipe.

O Benfica, por fim, descontou aos 32 minutos da segunda etapa, com o brasileiro Arthur Cabral. O atacante finalizou da entrada da área, com a perna esquerda, sem chances para o goleiro brasileiro Matheus. E agora? Com o resultado, o Benfica permite ao Sporting se isolar na liderança da Primeira Liga, com 41 pontos. As Águias somam 38 pontos e estão no terceiro lugar. O Braga, portanto, sobe provisoriamente ao quarto lugar e chega aos 31 pontos. As equipes vão se reencontrar na próxima quarta-feira, mas em duelo válido pela semifinal da Taça da Liga. Pelos pontos corridos, o Benfica volta a entrar em campo no dia 17 de janeiro, contra o Famalicão. O Braga, por sua vez, vai encarar o Estrela Amadora, dois dias depois.