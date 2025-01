Empresário de Roger nega saída do Internacional para o Botafogo: ‘Especulação’

O técnico do Inter, Roger Machado, teve o seu nome ligado ao Botafogo, na última quinta-feira (03). Assim, seu empresário, Leonardo Ferreira, negou a possibilidade de mudança de clube. Em contato com o portal “Zero Hora”, o representante esclareceu que houve o contato de um agente que supostamente iria oferecer o profissional ao Glorioso. “Não tem nada. Isso foi especulação de um empresário, com certeza. Roger está satisfeito no Inter, e não iria sair para nenhum time. Esta época é assim, né? Os caras ficam desesperados para tentar fazer alguma coisa quando sabem que um clube está sem treinador. Até agradeço esse espaço para esclarecer tudo. Roger está muito feliz e motivado para fazer um grande ano, se Deus quiser.”, detalhou Leonardo.

“Às vezes tem uma pessoa que eles podem mandar fazer contato para ver a possibilidade. Só que não foi o caso do Botafogo. O cara deve ter vazado para gerar notícia. Quando alguém da imprensa me chamou para perguntar sobre o assunto, entendi o que aconteceu. Gerou toda esta polêmica, mas enfim, faz parte”, complementou o empresário. Trabalho de Roger no Inter Com a iminente saída de Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, o clube carioca passa a buscar um substituto. André Jardine, atualmente no América do México e mais dois profissionais são os candidatos. Com o destaque de Roger Machado ao liderar o Colorado na arrancada da equipe no segundo turno do Campeonato Brasileiro.