Com gol brasileiro, Rangers vence o clássico com o Celtic

Danilo Pereira deixou o dele no 3 a 0 que o time da casa impôs ao líder disparado do Campeonato Escocês

O Rangers venceu o Celtic no grande clássico do Campeonato Escocês nesta quinta-feira (2/1). Jogando em casa, o time venceu o “Old Firm” por 3 a 0, com direito a gol brasileiro. Afinal, Danilo Pereira marcou o terceiro gol da equipe. Antes, Ianis Hagi (filho do astro romeno Gheorghe Hagi) e Propper haviam balançado as redes.

A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Escocês. Mas, apesar da derrota, o Celtic segue com uma vantagem confortável: 50 pontos, contra 39 do Rangers. O Celtic tem o melhor ataque (52 gols, contra 34 do maior rival) e a melhor defesa (levou 7 gols, enquanto a segunda melhor defesa sofreu 13). Assim, o time católico da Escócia segue como favorito para conquistar mais um título. Seria o quarto consecutivo e o 13º em 14 anos. Vale lembrar que o Rangers ainda é o maior campeão nacional (55 títulos, contra 54 do Celtic) e que, em 2012, o clube faliu, precisando cair para a última divisão. Voltou à elite, mas só conquistou títulos em 2020 e 2021.