City não encontra o rumo: empata em casa com o Everton

As coisas não estão fáceis para Pep Guardiola e para o Manchester City. Nesta quinta-feira (26/12), no jogo que abriu a rodada pós-Natal, a tradicional Boxing Day, os Citizens, em casa, no Etihad Stadium, não saíram do 1 a 1 com o Everton. Bernardo Silva colocou o City na frente, mas ainda no primeiro tempo Ndiaye deixou tudo igual. No segundo tempo, Haaland, outro que está em má fase, desperdiçou um pênalti que poderia ter dado a vitória ao City.

Com isso, o atual tetracampeão segue a sua via-crúcis. Nos últimos 13 jogos (incluindo Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League), ganhou apenas um. No momento, tem 28 pontos, podendo encerrar a rodada entre o sexto e o oitavo lugares, mas muito atrás do líder Liverpool, que tem 39 pontos, ainda joga nesta quinta-feira e tem dois jogos a menos do que os Citizens. Já o Everton celebra mais um empate contra um titã (vem de dois 0 a 0 contra Chelsea e Arsenal). Tem 17 pontos e está provisoriamente em 15º lugar.