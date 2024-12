Dirigente do Racing exalta Juanfer Quintero: ‘Melhor jogador do continente’

Logo após o término com final feliz para o Racing sobre a renovação contratual do técnico Gustavo Costas, o foco racinguista recai sobre outro tema. Mais especificamente, garantir a continuidade do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero.

Figura que assumiu protagonismo desde sua chegada a Academia (oito gols e nove assistências em 38 partidas), o nome de Quintero circula periodicamente como possível reforço do River Plate para 2025. Clube esse, aliás, que ele já assumiu ter carinho especial em diferentes oportunidades bem como desejo de defender novamente no futuro.

No último sábado (21), Costas participou de entrevista coletiva ao lado do presidente do Racing, Diego Milito, e de Sebastián Saja, também ex-jogador do clube e hoje dirigente. O tema inicial era a renovação contratual do treinador, mas a permanência de Quintero logo virou pauta.

Nesse sentido, além de assegurar que conversou com o meio-campista sobre seu grau de importância para o Racing, Saja fez uma ousada afirmação sobre o desempenho de Quintero em 2024:

“Há muitas coisas a serem planejadas, como a pré-temporada e os jogadores a serem cuidados. Um deles é Juanfer. Tive a oportunidade de conversar com ele, disse o que ele representa para o Racing, para o nosso projeto. Hoje, ele é o melhor jogador da América do Sul em 2024. Ele tem mais um ano de contrato e gostaríamos que ele continuasse a dar alegria ao povo do Racing.”