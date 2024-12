Giovane não convence Ramón Díaz, e permanência no Corinthians para 2025 é incerta

Destaque no sub-20, atacante não conseguiu se firmar no profissional; hoje com 21 anos, aguarda a chegada de alguma proposta para ser negociado / Crédito: Jogada 10

O atacante Giovane ainda não sabe se fará parte do elenco do Corinthians para 2025. Sem chegar a um entendimento com a diretoria para renovar seu contrato, a comissão técnica de Ramón Díaz optou por afastar o jogador na reta final do Campeonato Brasileiro. Ambas as partes, portanto, esperam que alguma proposta chegue em janeiro. Embora tenha se destacado no time sub-20, Giovane teve poucas oportunidades no elenco profissional. Mesmo assim, recebeu valorização devido às convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Tanto que, em agosto, uma oferta do Hellas Verona chegou ao Parque São Jorge e foi prontamente descartada.

Por outro lado, caso não apareça algum clube disposto a pagar de acordo com as pretensões alvinegras, a tendência é a de que o atleta de 21 anos continue relegado a segundo plano no plantel até o término do seu vínculo, em junho de 2025.