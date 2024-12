‘Podem esperar uma versão ainda melhor’, diz Estêvão sobre última temporada que fará no Palmeiras

Atacante terá apenas mais sete meses no Palmeiras antes de se transferir para o Chelsea após a disputa do Super Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Estêvão terá apenas mais sete meses a serviço do Palmeiras. O atacante, principal destaque do time em 2024, passará a defender o Chelsea após a disputa do Super Mundial de Clubes, a partir de julho. Após o jogo beneficente em Franca, sua cidade-natal, o atacante deixou claro o que o torcedor alviverde pode esperar dele até a despedida do clube. “Pode esperar que vou honrar muito essa camisa enquanto estou vestindo ela. Com certeza disputo o Mundial. Podem esperar um Estêvão melhor que 2024” afirmou ao Sportv, na noite de sexta-feira.

Não penso no Chelsea não. Agora, na verdade, não estou pensando em nada. Estou de férias, curtindo na minha cidade. Mas enquanto eu estiver no Palmeiras vou honrar essa camisa até o final. Depois vou pensar no Chelsea", acrescentou.