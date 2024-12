Kluivert, Salgado e Quaresma estão confirmados para Jogo das Estrelas

Com carreiras consolidadas em clubes e seleções, holandês, espanhol e português são três das muitas atrações da 20ª edição do evento de Zico / Crédito: Jogada 10

Grandes personagens internacionais do fubebol estão confirmados para Jogo das Estrelas, que chega a sua 20ª edição, em 2024. Kluivert, Salgado e Quaresma são os primeiros nomes de fora do Brasil que irão participar do evento beneficente, que acontece no dia 28 de dezembro. O ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado defendeu sua seleção por mais de 50 jogos e foi ídolo do Real Madrid, clube que atuou por 10 temporadas, fez mais de 370 partidas e ganhou, dentre tantos títulos, quatro La Ligas, duas Ligas dos Campeões e uma Copa Intercontinental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro nome nesta constelação é o ex-atacante português Ricardo Quaresma. Conhecido em seu país como “Mustang Português”, ele defendeu todas as seleções de base até chegar à principal, pela qual fez 80 jogos. Por clubes, foi campeão português pelo Sporting, que o revelou, tricampeão português pelo Porto, campeão italiano e da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, entre tantas outras conquistas.

Além deles, o ex-atacante holandês Patrick Kluivert, chegou a ser o maior artilheiro da seleção de seu país, com 40 gols. Ele disputou as Eurocopas de 1996, 2000 e 2004 e também a Copa do Mundo de 98, quando, inclusive, fez o gol de empate na semifinal contra o Brasil, que avançaria nos pênaltis. Por clubes, brilhou por Ajax e Barcelona, pelo qual foi campeão da La Liga na temporada 1998/99. Por fim, Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil, de pai alemão de origem húngara e mãe panamenha. Defendeu a seleção da Alemanha por 52 vezes e participou de duas Eurocopas (2004 e 2008) e uma Copa das Confederações (2005). Nesse pacote de nomes internacionais, o congolês Bolasie também marcará presença.