Vini Jr é o primeiro melhor do mundo revelado pelo Flamengo

Vinicius Junior foi eleito o ‘The Best’, em cerimônia realizada em Doha, no Qatar, nesta terça-feira (17). Ele, assim, torna o primeiro jogador considerado melhor do mundo que começou a sua carreira pelo Flamengo. Depois disso, ele foi para o Real Madrid, onde se destacou e conseguiu o feito. Vini estreou com a camisa do Flamengo em 2017 e em sua primeira temporada como jogador profissional marcou quatro gols em 37 partidas. No ano seguinte, foram 10 gols em 32 jogos até o mês de junho, quando embarcou para a Espanha para ganhar o mundo. No total, Vini disputou 70 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 14 gols, além de distribuir cinco assistências.

