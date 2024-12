Fluminense mantém sonho e aguarda resposta do Tottenham por Richarlison

O Fluminense segue na busca por reforços para qualificar seu elenco visando a temporada 2005. Com isso, um dos grandes sonhos é repatriar Richarlison, que atualmente defende as cores do Tottenham, da Inglaterra e teve uma passagem pelo clube carioca entre 2016 e 2017. A informação é do portal “ge”.

No entanto, após o primeiro contato, o Tricolor aguarda um posicionamento do clube inglês. Em seguida, o foco será dar sequência ao negócio e trazer o atacante no ano em que disputa o novo Super Mundial de Clubes. Contudo, a transação não é tão simples.