Após nove vitórias, Díaz quer Timão ‘pensando grande’

Técnico do Corinthians pede que time paulista não brigue contra o rebaixamento no ano que vem

Após comandar o Corinthians em nove vitórias seguidas nesta reta final de Brasileirão, o treinador Ramón Díaz quer ver o Timão com outra mentalidade. Em entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o Grêmio, o argentino pediu que o Alvinegro não normalize lutar contra o rebaixamento na competição.

O Corinthains terminou o Brasileirão em sétimo lugar, garantido na Libertadores do ano que vem, é verdade. No entanto, tal classificação veio muito por conta da campanha atípica na reta final, quando venceu nove vezes seguidas. Além disso, o Timão ficou na zona de rebaixamento em praticamente metade do campeonato. Agora, pede Díaz, isso tem que ficar para trás.