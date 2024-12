León, adversário do Flamengo, pode ficar de fora o Super Mundial 2025

Sorteado como adversário do Flamengo no grupo D do Super Mundial, o León, do México, ainda não tem participação confirmada no torneio. Afinal, o clube tem o mesmo dono do Pachuca, outro time do país que está entre os 32 participantes. No entanto, o regulamento proíbe que haja mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial na competição.

Dessa forma, a participação dos dois times depende do aval da Fifa. O donos dos dois clubes, o empresário Jesús Martínez Patiño, esteve presente no sorteio desta quinta-feira (5), em Miami. Ele segue confiante que a entidade dará o aval para a presença dos dois times no Mundial de 2025.