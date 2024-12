Milan massacra o Sassuolo, líder da Serie B, e avança na Copa Itália

Em sua estreia na copa, time de Paulo Fonseca tem grande atuação e faz incríveis 6 a 1 nos comandados de Fabio Grosso / Crédito: Jogada 10

O Milan não teve dó, nem piedade em sua estreia na Copa Itália 2024/25. Nesta terça-feira (3), jogando no San Siro, a equipe milanista meteu 6 a 1 (quatro gols antes dos 25′ do primeiro tempo) e despachou o Sassuolo, da Serie B italiana. Assim, o time do técnico Paulo Fonseca avança às quartas de final do torneio e dá sequência ao sonho do título, que não conquista desde 2002/03. É, dessa forma, o maior jejum entre os principais da Itália. Já o Sassuolo, comandada por Fabio Grosso (campeão mundial com a Itália em 2006), dá adeus à competição após avançar nas últimas duas fases (Cittadella e Lecce).

Passeio do Milan A goleada foi construída com maestria no primeiro tempo. Chukwueze tratou de abrir o placar logo aos 12′, aproveitando incrível lançamento de Reijnders em profundidade. Cinco minutos depois, foi a vez do próprio Reijnders anotar o seu e dobrar a vantagem rossoneri. Após sobra da zaga, ele pegou de primeira de fora da área e quase furou a rede adversária. Posteriormente, aos 21′, Chukwueze voltou a balançar as redes de Satalino, aproveitando saída errada da zaga: 3 a 0. Passaram-se somente dois minutos até que Rafael Leão fizesse o quarto gol do jogo. Enfiada de Loftus-Cheek e o camisa 10 bateu forte de primeira. Na etapa final, coube a Davide Calabria marcar o quinto gol. Mulattieri, aproveitando frango de Sportiello, goleiro do Milan, fez o tento de honra do Sassuolo, aos 14′. Mas Abraham também queria o dele. O inglês aproveitou lindo passe de Okafor e, de cavadinha, fez o sexto, encerrando a miséria dos rivais.

Próximos passos Agora, o Milan enfrenta a Atalanta, que vive grande fase na temporada, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília) de sexta-feira (6), em Bérgamo. Na Copa Itália, enfrenta o vencedor de Roma x Sampdoria, que se enfrentam apenas no dia 18 de dezembro. Já o Sassuolo, que lidera a Serie B, com 34 pontos em 15 jogos, recebe a Sampdoria, no domingo (8), às 13h15. O time do técnico Fabio Grosso só tem a segundona pela frente, aliás. Oitavas da Copa Itália Horários de Brasília Terça-feira (3/12)

Bologna 4 x 0 Monza

Milan 6 x 1 Sassuolo Quarta-feira (4/12) Fiorentina x Empoli – 17h

Quinta-feira (5/12) Lazio x Napoli – 17h Terça-feira (17/12)