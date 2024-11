Palmeiras e Botafogo estão defindios para final antecipada do Brasileirão!

Jogo válido pela 36ª rodada pode definir que fica com o título do Campeonato Brasileiro em 2024

Palmeiras e Botafogo estão definidos para o confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Verdão é o líder do campeonato, enquanto o Fogão está na ssegunda colocação. As duas equipes estão com 70 pontos, mas o Alviverde leva vantagem no número de vitórias.

Escalação do Palmeiras

Para o confronto decisivo dentro de casa, Abel Ferreira mantém o time que venceu o Atlético Goianiense na última rodada. A única dúvida era um possível retorno de Murilo na defesa, entretanto o Palmeiras manteve Vitor Reis. O zagueiro, que volta de lesão, está no banco de reservas.