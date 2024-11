Cano deve ser relacionado, e volantes disputam titularidade no Fluminense

O Fluminense se prepara para um jogo de vida ou morte contra o Criciúma, nesta terça-feira, no Maracanã. Para o duelo pelo Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras tem apenas uma dúvida na equipe e deve contar com Germán Cano, que treinou nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho. A informação é do “ge”.

Germán Cano e o técnico Mano Menezes, afinal, revelaram que o atleta atuou com dores e deixou o gramado mancando. Na atividade desta segunda-feira, ele participou do treinamento com o grupo e deve ser relacionado.