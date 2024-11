Cássio celebra primeira final com o Cruzeiro: ‘Motivado para viver esse momento’

Com menos de seis meses no Cruzeiro, Cássio vai disputar seu primeiro título com o clube. Afinal, a Raposa vai enfrentar o Racing no próximo sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana 2024. O goleiro celebrou o momento do Cabuloso.

“Feliz de estar aqui nessa grande final, é uma semana muito importante. Chegar a uma final com o Cruzeiro, menos de seis meses no clube e poder proporcionar isso, viver isso que a torcida esperava tanto. E é o normal, se vermos a história do clube, um clube muito vencedor, sempre chegando em finais importantes”, disse em entrevista à ESPN.