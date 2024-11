Fluminense anuncia ingressos a partir de R$ 5 para duelo com o Fortaleza

Tricolor abre setor Norte e incentiva torcida em momento decisivo do Campeonato Brasileiro, na briga contra o rebaixamento Crédito: Jogada 10

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense segue na luta contra o rebaixamento. Diante disso, o clube abriu o setor Norte do Maracanã para a partida contra o Fortaleza, que acontece na sexta-feira (22/11), às 21h30, pela 34ª rodada. O setor terá preços populares a partir de R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). Nesse sentido, os sócios devem fazer check-in e não-sócios podem adquirir seu ingresso através do site do programa. Além disso, a venda de ingresso nas bilheterias e pontos de venda terá início nesta quinta-feira (21), a partir das 10h.

Com 37 pontos, os comandados do técnico Mano Menezes só estão fora do Z4 por causa do número de vitórias. Afinal, Juventude, que está na zona de rebaixamento, Criciúma e Athletico-PR também tem a mesma pontuação, no momento. O Red Bull Bragantino, aliás, soma 36 e segue na briga para continuar na primeira divisão.

Esse cenário transformou o duelo de tricolores em uma verdadeira decisão. O time de Laranjeiras tentará fazer valer o fator casa nos jogos com o Leão do Pici e Criciúma para se distanciar do Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol brasileiro. É momento de estar ao lado do Fluminense! Setor Norte aberto pra sexta-feira com ingressos a partir de R$ 5!