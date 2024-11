Jornalista diz que Santos tem data para anunciar Neymar

Repórter argentino da CNN crava que Peixe vai acertar com craque logo após o final da Série B. Atacante será o símbolo da reconstrução do clube

A possibilidade de repatriar Neymar vem tomando os bastidores do Santos. O retorno do ídolo é muito aguardado na Baixada Santista e começa a agitar os noticiários do mundo todo. Tanto que neste domingo (17/11), o jornalista argentino César Luis Merlo, assegura que o astro vai retornar ao Peixe em 2025.

Nos últimos dias, Neymar voltou a ser notícia após existir a possibilidade de o atacante rescindir com o Al-Hilal em janeiro e ficar livre no mercado em 2025. Assim, quem mais aparece como interessado na possível saída do astro do time da Arábia Saudita é o Santos. Afinal, o Peixe tem o sonho de repatriar o ídolo.