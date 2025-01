Por que a China tem feito tantos negócios na África?

EPA Em 2022, Pequim investiu US$ 5 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões) nas economias africanas A China ampliou maciçamente o comércio com a África ao longo das últimas duas décadas, despejando bilhões de dólares para a construção de estradas, ferrovias e portos em todo o continente. Estes investimentos foram realizados através do Fórum de Cooperação China-África (Focac, na sigla em inglês), uma conferência realizada a cada três anos para decidir como os países africanos e a China podem trabalhar melhor em conjunto.

A última reunião ocorreu na capital chinesa, Pequim, entre 4 e 6 de setembro do ano passado, com a participação do presidente Xi Jinping.

Qual a magnitude dos negócios da China com a África? Nos últimos 20 anos, a China passou a ser o maior parceiro comercial da África, o maior investidor isolado nos países africanos e, isoladamente, seu maior credor. O comércio entre a China e os países africanos totalizou US$ 250 bilhões (cerca de R$ 1,5 trilhão) em 2022 (o último ano completo com registros disponíveis). A China importou principalmente matérias-primas, como petróleo e minérios, e exportou principalmente produtos industrializados. Em 2022, Pequim investiu US$ 5 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões) nas economias africanas, basicamente para a construção de novas ligações de transporte, instalações de energia e no desenvolvimento da mineração.

Naquele ano, as empresas chinesas lucraram com estes projetos cerca de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 242 bilhões). O Fórum Econômico Mundial indica que existem atualmente 3 mil empresas chinesas no continente africano. E, nos últimos tempos, a China alterou sua estratégia, passando a oferecer à África sua alta tecnologia e seus produtos para a "economia verde". A China também possui US$ 134 bilhões (cerca de R$ 810 bilhões) em empréstimos pendentes de países africanos. O dinheiro foi emprestado com fins de desenvolvimento e os chineses detêm cerca de 20% de toda a dívida africana com o resto do mundo.

Mas houve recentemente uma redução dos empréstimos chineses para as nações africanas e dos seus investimentos na África. O motivo foram os problemas enfrentados por muitos Estados africanos para pagar seus empréstimos pela infraestrutura construída pela China, segundo o professor Steve Tsang, da Faculdade de Estudos Orientais e Africanos (SOAS, na sigla em inglês) da Universidade de Londres. "A China se dispôs a emprestar dinheiro para projetos na África, como ferrovias, que os países ocidentais e o Banco Mundial não financiaram porque não faziam sentido, comercialmente falando", explica ele. "Agora, muitos países africanos perceberam que não estão conseguindo receita suficiente desses projetos para pagar os empréstimos." "Atualmente, os investidores chineses na África são mais criteriosos", segundo Alex Vines, do think tank (centro de pesquisa e debates) sobre assuntos externos Chatham House, com sede em Londres. "Eles procuram projetos mais financiáveis."

A China também está deixando de oferecer às nações africanas grandes projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias e portos. O país passou a fornecer alta tecnologia, como redes de telecomunicações 4G e 5G, satélites espaciais, painéis solares e veículos elétricos. "A China vem sendo acusada de descarregar veículos elétricos no mercado africano", segundo Vines. "Para a China, esta é uma forma de exportar suas novas tecnologias verdes de ponta." O comércio com a China ajudou ou prejudicou a África? A China começou a estabelecer fortes relações comerciais com os países africanos em 1999, quando o Partido Comunista Chinês lançou sua estratégia de globalização. A primeira reunião do Fórum de Cooperação China-África (Focac) ocorreu em 2003 e a organização, agora, é uma plataforma de parceria entre a China e 53 Estados africanos.