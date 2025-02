Enquete The Masked Singer 2025 hoje, 23: quem é Tieta? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 23/2: vote em quem pode ser Tieta / Crédito: Reprodução/Globo

O The Masked Singer Brasil 2025 segue com a quinta temporada neste domingo, 23, apresentando ao público fantasias que remetem aos personagens icônicos de novelas brasileiras. Entre as opções, a personagem Tieta, da novela homônima, entra na disputa em duelo pelo grupo "Pecado Rasgado". Ao seu lado, cantam os seguintes mascarados: Catarina e Petruchio, Jade, Juma e Penha. Caso o grupo seja o vencedor, estarão livres da eliminação e seguem para a próxima fase.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os participantes devem cantar fantasiados à frente dos jurados, que tentarão descobrir a sua verdadeira identidade. Em sua nova edição, Eliana foi a apresentadora escolhida para comandar o reality show em 2025.

Vote na enquete: quem você acha que pode ser a personagem Tieta do The Masked Singer Brasil? Por que Ivete Sangalo não é mais apresentadora do The Masked Singer? SAIBA MAIS The Masked Singer Brasil 2025: quem é Tieta? Vote A protagonista Tieta, que dá nome à própria novela, foi interpretada originalmente pela atriz Betty Faria e atualmente está em exibição no "Vale a Pena Ver de Novo". No The Masked Singer, a personagem recebe uma versão caricata para a sua fantasia, remetendo aos elementos indicativos do papel.

O programa começou no domingo, 12, mas alguns internautas e até os jurados já começaram a especular sobre a verdadeira identidade dos mascarados.

The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay. O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min. The Masked Singer Brasil: como funciona o programa? A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e, no final, os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.