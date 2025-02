Quem foi desmascarado hoje (09/02/25) no The Masked Singer Brasil

Vlad é desmascarado do The Masked Singer Brasil; veja quem é / Crédito: Reprodução / Globo

A eliminação de episódio do The Masked Singer Brasil 2025 aconteceu hoje, domingo, 9 de fevereiro (09/02/25). Vlad, personagem da novela "Vamp", foi o desmascarado do vez. Sob a máscara estava Carmo Dalla Vechia. Bianca Bin, jurada convidada, e Kenya Sade adivinharam que o galã era o homem responsável por dar vida ao marcante vampiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem foi desmascarado hoje (9/2/25) no The Masked Singer Brasil? Vivido por Ney Latorraca na trama global, o personagem foi parte da novela "Vamp".

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado. The Masked Singer Brasil 2025: edição especial A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete homenagear a dramaturgia da Rede Globo, em uma edição especial. Uma das grandes novidades é a apresentadora Eliana no comando da atração. O programa, originalmente criado nos Estados Unidos pelo canal Fox em 2019, chegou ao País em 2021, adaptado para a cultura brasileira. Nele, competem artistas, jornalistas e celebridades por meio do canto e fantasiados.

VEJA | Saiba mais sobre as fantasias do programa. Veja onde assistir, horário e mais sobre a estreia. The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay. O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min.