Quem foi desmascarado hoje (02/02/25) no The Masked Singer Brasil

A eliminação de episódio do The Masked Singer Brasil 2025 aconteceu hoje, domingo, 2 de fevereiro (02/02/25). Bruno Berdinazzi Mezenga, personagem da novela "O Rei do Gado", foi o desmascarada do vez. Quem foi desmascarado hoje (2/2/25) no The Masked Singer Brasil? Marcos, da dupla com Belutti, estava por trás da fantasia. Ele é cantor sertanejo e acumula sucessos como "Um beijo" e "Domingo de Manhã". No programa deste domingo, Marcos afirmou que "não foi o melhor de todos, mas fui o melhor que podia ser". Tony Ramos, que estava na bancada de jurados, ficou visivelmente emocionado com a declaração.

O sertanejo também comentou que seu nome é Leonardo Prado de Souza - fazendo referência a algumas das dicas dadas durante o programa. Ao fim, os jurados e Marcos cantaram os trechos de algumas músicas da dupla.

Vivido por Antônio Fagundes na trama original, o personagem atuou na novela "O Rei do Gado".

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado. The Masked Singer Brasil 2025: edição especial A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete homenagear a dramaturgia da Rede Globo, em uma edição especial. Uma das grandes novidades é a apresentadora Eliana no comando da atração.

O programa, originalmente criado nos Estados Unidos pelo canal Fox em 2019, chegou ao País em 2021, adaptado para a cultura brasileira. Nele, competem artistas, jornalistas e celebridades por meio do canto e fantasiados. VEJA | Saiba mais sobre as fantasias do programa. Veja onde assistir, horário e mais sobre a estreia. The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay.