São João 2026: Helena Barbosa anuncia aumento do prêmio para quadrilhas

Secretaria da Cultura anuncia reajuste nos valores e amplia estrutura do ciclo junino de 2026 / Crédito: FERNANDA BARROS

A secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, já virou a chave para o próximo grande evento do calendário popular: o São João. Em entrevista a repórter Lillian Santos, do Vida & Arte, na noite da última terça-feira, 17, ainda em clima de Carnaval, a gestora avaliou positivamente a folia de 2026 e antecipou mudanças e investimentos inéditos para o ciclo junino, que, segundo ela, será prioridade da pasta nos próximos meses.

O Carnaval deste ano apostou na descentralização, com polos espalhados por diversos pontos da Cidade, como Mercado dos Pinhões, Mocinha, Parque Rachel de Queiroz, Barra do Ceará e avenida Domingos Olímpio. “A gente ficou muito surpreso, mas também muito feliz com a presença assídua em todos os polos”, afirma Helena. Segundo ela, houve grande circulação de público, com destaque para o domingo, 15, que reuniu cerca de 20 mil pessoas em um dos polos.

A secretária destacou ainda a diversidade das atrações, que contou com nomes como Jorge Aragão, Olodum e Joelma, além de artistas locais e representantes do rap nacional. Para ela, o formato descentralizado “tem dado certo”, mas a gestão mantém postura aberta para ajustes. Entre os pontos que devem ser avaliados estão a ampliação do horário das programações, demanda de ambulantes e foliões, a possível presença de trio elétrico e mudanças logísticas, como a transferência do polo da Praça do Benfica, considerando reivindicações de moradores.



“A gente tem uma postura porosa, aberta para entender o que a Cidade quer e ir construindo dentro da viabilidade”, ressaltou.

Mais recursos e etapas no São João

Passada a folia, o foco agora é o São João. A principal novidade já anunciada é o aumento na premiação das quadrilhas juninas. O valor destinado às campeãs, que era de R$ 18 mil, passará para R$ 30 mil.

“Nunca houve, na história de Fortaleza nem do Ceará, um grupo junino ganhar mais de 25 mil”, destacou Helena Barbosa. Os festivais apoiados pela Prefeitura também terão reajuste, passando de R$ 18 mil para R$ 25 mil.

