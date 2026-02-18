São João 2026: Helena Barbosa anuncia aumento do prêmio para quadrilhas

São João 2026: Helena Barbosa anuncia aumento do prêmio para quadrilhasApós descentralização do Carnaval, Helena Barbosa anuncia investimentos nas quadrilhas e festivais de São João
A secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, já virou a chave para o próximo grande evento do calendário popular: o São João.
Em entrevista a repórter Lillian Santos, do Vida & Arte, na noite da última terça-feira, 17, ainda em clima de Carnaval, a gestora avaliou positivamente a folia de 2026 e antecipou mudanças e investimentos inéditos para o ciclo junino, que, segundo ela, será prioridade da pasta nos próximos meses.
O Carnaval deste ano apostou na descentralização, com polos espalhados por diversos pontos da Cidade, como Mercado dos Pinhões, Mocinha, Parque Rachel de Queiroz, Barra do Ceará e avenida Domingos Olímpio.
“A gente ficou muito surpreso, mas também muito feliz com a presença assídua em todos os polos”, afirma Helena.
Segundo ela, houve grande circulação de público, com destaque para o domingo, 15, que reuniu cerca de 20 mil pessoas em um dos polos.
A secretária destacou ainda a diversidade das atrações, que contou com nomes como Jorge Aragão, Olodum e Joelma, além de artistas locais e representantes do rap nacional.
Para ela, o formato descentralizado “tem dado certo”, mas a gestão mantém postura aberta para ajustes.
Entre os pontos que devem ser avaliados estão a ampliação do horário das programações, demanda de ambulantes e foliões, a possível presença de trio elétrico e mudanças logísticas, como a transferência do polo da Praça do Benfica, considerando reivindicações de moradores.
“A gente tem uma postura porosa, aberta para entender o que a Cidade quer e ir construindo dentro da viabilidade”, ressaltou.
Mais recursos e etapas no São João
Passada a folia, o foco agora é o São João. A principal novidade já anunciada é o aumento na premiação das quadrilhas juninas. O valor destinado às campeãs, que era de R$ 18 mil, passará para R$ 30 mil.
“Nunca houve, na história de Fortaleza nem do Ceará, um grupo junino ganhar mais de 25 mil”, destacou Helena Barbosa. Os festivais apoiados pela Prefeitura também terão reajuste, passando de R$ 18 mil para R$ 25 mil.
A programação contará com 24 etapas, além de abertura e final, ampliando a visibilidade dos grupos e fortalecendo a cadeia produtiva do segmento.
Helena afirmou estar pessoalmente envolvida na construção do Ciclo Junino. “Eu vou me concentrar no Junino, que eu quero fazer uma coisa bonita do jeito que a gente merece celebrar. Eu amo Junino com todo o coração”, disse.
Além do São João, a Secretaria também prepara ações para o aniversário de Fortaleza e a recuperação de equipamentos culturais, bem como novos editais de fomento.
Ainda assim, o tom da gestora deixa claro que, após um "Carnaval de multidões", é o compasso das quadrilhas que deve marcar o próximo capítulo cultural da Capital. (Colaborou Lillian Santos)