Zaiko Sushi

Com um ambiente moderno e acolhedor, o Zaiko combina tradição japonesa e influências contemporâneas, com sushis, sashimis, pratos quentes e sobremesas bem apresentados. Os ingredientes são frescos e as composições, criativas. @zaikosushi / R. Ana Bilhar 1136A - Varjota / (85) 99183-5885. Mais: estacionamento, couvert

O restaurante encanta com massas artesanais, pizzas de fermentação natural e pratos bem executados, que equilibram tradição e toques contemporâneos. Ideal para almoços tranquilos ou jantares especiais. @mammorestaurante /

Av. Dom Luís, 6850 - Aldeota / (85) 98174-6203. Mais: estacionamento, veganas