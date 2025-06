Estar no Vistta Rooftop, em Fortaleza, é viver uma experiência única. No alto da Avenida Santos Dumont, 6740, o restaurante oferece uma vista espetacular da cidade, especialmente ao entardecer, quando o pôr do sol transforma o ambiente em um cenário inesquecível.

A gastronomia é um espetáculo à parte: pratos criativos, bem executados e cheios de personalidade. Um dos destaques é o Yaki de Costela — noodles com ragu de costela, cogumelos ao molho agridoce, azeite trufado, picles de repolho roxo e maionese de gengibre rosa. A combinação me surpreendeu pelo equilíbrio e sofisticação.