Vila Galé Collection Sunset Cumbuco

Este resort, a 39km de Fortaleza, é uma dica de hospedagem para quem busca locais que acolhem e entretém as crianças. Entre as instalações, está um quarto temático com um beliche com escorregador e uma piscina decorada e pensada para os pequenos hóspedes.

@vilagale / R. Lagoa das Rosas - Guararu, Caucaia / (71) 4040-4999