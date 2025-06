Visitar o Sítio do Bosco Park, em Tianguá, é se deparar com uma mistura única de vivências. Situado na cidade distante 322 quilômetros de Fortaleza, o local pode ser definido como um refúgio que atrai tanto famílias quanto aventureiros. São atividades que podem ser executadas em uma única visita ou numa estadia mais duradoura, a depender do desejo dos hóspedes.

As acomodações incluem chalés, glamping - um tipo de acampamento com mais conforto -, e camping. Na última modalidade, eles oferecem barracas. As atividades são variadas e ideais para quem gosta de adrenalina: voo livre, trilhas, rapel, mirante e tirolesa. O local também reserva um balanço infinito, de onde é possível ver toda a dimensão da natureza presente. As reservas e preços podem ser vistos on-line (www.sitiodobosco.com.br).