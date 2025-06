Na cidade, que fica a 106km da capital cearense, comece o passeio pelo pórtico de boas-vindas. A Pedra da Galinha Choca é obrigatória e no topo da formação rochosa a paisagem é de tirar o fôlego. E não deixe de passar pela Casa de Saberes Cego Aderaldo, que homenageia o poeta da terra e oferece atividades artísticas e educativas.

Além da temperatura mais baixa que a maioria dos municípios, Guaramiranga, a 105km de Fortaleza, abriga o museu Epcar e a réplica da casa de Santos Dumont. Se deslumbre com o pôr do sol do Pico Alto e mergulhe em um banho de cachoeira. Desfrute também do cappuccino do Café Belchior, na pousada dos Capuchinhos!