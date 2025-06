Passeio de barco pelo rio Jaguaribe

Fortim, a 132km de Fortaleza, encanta pelas suas belezas naturais e mergulhos no mar ou no rio. Na lista de atrações, não perca o passeio de barco pelo Jaguaribe, que acontece ao longo do dia e permite apreciar a flora local. Um dos pontos de partida é no Canto da Barra, na foz do rio. @carpe_diem_fortim / (88) 99658-1841

Dias tranquilos são bem-vindos neste paraíso localizado em Pontal de Maceió, com piscinas naturais para serem desfrutadas e grutas para serem exploradas quando a maré está baixa. Uma atração famosa do local é Mirante do Pôr do Sol, que entrega uma visão deslumbrante do entardecer e da praia de Pontal.