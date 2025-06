No Centda Indústria, Passeio Público

Conheça a história do café ou da eletricidade no Museu da Indústria, em um belo prédio tombado. O equipamento conta com visitas guiadas em dias marcados, incluindo também o museu ferroviário.

Em busca de lembrancinhas? As mais de 600 lojas do Mercado Central prometem agradar diferentes gostos e estilos. São peças de artesanato, seja acessórios ou decoração, roupas, petiscos ou especiarias da terra. @mercadocentraldefortaleza / Av. Alberto Nepomuceno, 199 — Centro / (85) 3454-8586

@museudaindustria / R. Dr. João Moreira, 143 — Centro / (85) 98222-1748

Após tanto andar pelo Centro, é necessária uma pausa para recarregar as energias no Raimundo do Queijo, ponto tradicional da cidade e um ótimo canto para sentar e aproveitar aquela cerveja gelada com música.

@raimundoidoqueijo / R. General

Bezerril, 151 — Centro / (85) 3226-9351