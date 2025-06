Museus orgânicos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mestre do Reisado de Caretas do sítio Sassaré, em Potengi, Antônio Luiz abriu a casa como um museu e convida os visitantes a se aprofundarem no ofício. No Museu Casa do Mestre Antônio Luiz (foto) é possível ver objetos, ferramentas e itens pessoais da sua trajetória.

@mestreantonioluiz / Sítio Sassaré, Potengi

O Museu Casa de Telma Saraiva (foto acima) homenageia e preserva o legado da foto-pintora e fotógrafa, precursora da fotografia pintada à mão no Crato. No acervo, obras e instrumentos de trabalho.

@casadetelmasaraiva R. Tristão Gonçalves, 519 - Centro, Crato