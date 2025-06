moda autoral

Mochilas, baguettes, bonés e muito mais. A Tanto Faz aposta em produtos com estampas divertidas ou em cores lisas. Além de qualidade, a marca também destina parte do lucro a ajudar animais em situação de rua. @tantofazloja / R. Germano Franck, 300 - Shopping Parangaba / (85) 99815-6634 Zé Filho trabalha com estampas que valorizam aspectos culturais do estado, como a coleção Caju. No site é possível encontrar camisetas, bandeiras e pôsteres para decoração e até cadernetas. @zefilho / R. Afonso Celso, 196 - Aldeota / (85) 99926-1068 A Vai Maria (foto) vem de um projeto social voltado para mulheres em situação de vunerabilidade social, no qual é ensinado sobre costura, modelagem e moda. A última coleção foi com a Catarina Mina. @vaimaria.iprede / R. Marcos Macedo, 827 - Aldeota (Casarão Elabore) Autor