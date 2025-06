Lista - Na praia - Trenzinhos, espigões e pontes, feirinha

Há 30 anos, o Trem da Fantasia faz o seu tradicional trajeto pela Beira Mar, animado por personagens como Homem-Aranha, que dança ao som de hits que atravessam gerações. Compre um bilhete e embarque nesse passeio. @tremdafantasiafortalezaoficial / Av. Beira Mar, 3130 — Fortaleza / (85) 99145-7808

Ao longo da orla, é possível encontrar alguns espigões e pontes que se estendem mar adentro e entregam uma vista incrível do pôr do sol. Os dois destaques são o Espigão do Náutico e a Ponte dos Ingleses (foto), recém-reformada, bastante procurados diariamente, do nascer até após o cair do dia.