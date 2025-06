(Lista) - Locais para curtir a noite em Fortakeza

De segunda a quinta, o cliente pode aproveitar o happy hour do Feijão Verde das 17 às 20 horas. No cardápio, a famosa caipirinha aparece junto com bolinhas de peixe, linguiça mineira e dadinho de tapioca. Não esquece de pedir o feijão verde da casa. @feijaoverdeoriginal / Rua Gen. Eurico, 96 - Varjota / (85) 99977-6182

Prepare-se para dançar no Zuque Drink Bar, pois a música não para. Da carta de drinks, escolha o black zuque, coquetel preparado com vodka, xarope de amora e de morango, frutas vermelhas e sumo de limão. @zuquedrinkbar / R. Delmiro Gouvêia, 1168 - Varjota / (85) 99730-1992