(Lista) 3 dias com crainças em Fortaleza

Almoço divertido? A Praia do Futuro oferece diversas barracas com espaço aquático infantil que faz a felicidade dos pequenos. O Complexo Crocobeach é um deles, com área apenas para as crianças e um variado cardápio. Os pais também podem cair na água! @crocobeach / Av. Clóvis Arrais Maia, 3125 — Praia do Futuro / (85) 99679-2456

Ainda seguindo pela orla de Fortaleza, a próxima atividade é um passeio de caiaque na Beira Mar (foto). Ele pode ser realizado em qualquer momento do dia, mas a dica é escolher o entardecer para assistir o pôr do sol de dentro d'água.