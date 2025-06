Na zona Sul de Fortaleza, um espaço de lazer, gastronomia e atividades físicas se destaca: o Lago Jacarey. A pequena lagoa urbana passou por revitalização em 2020 e é uma área bastante utilizada pela população, com atividades recreativas para crianças, academia ao ar livre, estação do Projeto Bicicletar, feirinhas de artesanato, rota de caminhada e equipamentos de playground.

Quer mais? Lá você consegue comer hambúrgueres, coxinhas, pastéis, sushis, comidas típicas e outras iguarias. Na minha lista de favoritos estão as Mini Pizzas do Betão e o sorvete da Iceland. Enfim, são diversas as possibilidades de aproveitar a gastronomia do local.

Av. Viena Wayne, 370 - Cambeba

Mais: estacionamento, pet friendly, opções veganas