Inaugurado muito antes das febres das séries asiáticas, popularmente chamados de doramas, o KBab foi aberto em 2015 pelo sul-coreano Sung Hyung Woo. A dica é sair do mar e ir à pé mesmo para o restaurante, localizado na frente do clube icônico Náutico Atlético Cearense.

O espaço traz um cardápio diverso entre clássicos e comidas de rua. A minha sugestão é: comece com o Tteokbokki, um bolinho de arroz macio com molho de pimenta gochujang ou de carne. Dentre as sobremesas, o pão em formato de peixe recheado com doce de feijão azuki é destaque. Embora possa causar estranheza por causa da textura de feijão e o sabor adocicado, a experiência vale a pedida.