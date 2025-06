O Joá Ristobar combina gastronomia italiana artesanal com ambiente "instagramável". No segundo andar, a vista encanta. Atendimento cordial, massas frescas, entradas criativas e drinks autorais fazem do lugar a escolha ideal para encontros, happy hour ou jantar especial.

@joa.ristobar / Rua Osvaldo Cruz 13180 Aldeota / (85) 3393-3292