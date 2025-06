Quem não gosta de uma boa lista? Para começar, dois roteiros: um para quem visita Fortaleza acompanhado de crianças - e deseja gastar o máximo de energia possível - e outro criado para os apreciadores da noite, inimigos do fim. Só vem!

Programas gratuitos? Tem. Atividades lúdicas? Também. Tem música, teatro, exposições e mostras também. E algumas dezenas de dicas, com um objetivo em comum: se divertir na Cidade e em outros municípios.

Aqui pode churrasquinho e pratos assinados por chefs. Tem ainda os sabores regionais e preparos tradicionais que não podem ficar de fora. E dos clássicos, que são sucesso em qualquer lugar do mundo - e que por aqui não poderia ser diferente.

Pode parecer clichê, mas o Ceará todinho é rico em encantos. De norte a sul, de leste a oeste. Litoral, sertão, serra, região do Cariri. É uma diversidade cultural e de paisagens que pedem várias viagens.

Não é só de sol, mar e areia que vive a imensa faixa litorânea do Ceará. Se a ideia for ficar só em Fortaleza, dá para passar dias inteiros sentindo a brisa do mar. E se quiser cair na estrada, basta escolher: litoral leste ou oeste?