Fortaleza tem um dos maiores clubes de tênis de mesa do Brasil: o Grilo Tênis de Mesa (foto). São mais de 10 mesas profissionais, piso de competição e professores entre os melhores do Brasil. Como praticante, me coloco como anfitrião. O Ceará é terra de Thiago Monteiro, um dos maiores mesatenistas da história do Brasil. Quem sabe isso não te inspira?

ONDE VISITAR MOSTRAS DE ARTE

Um tesouro pouco explorado em Fortaleza é a Pinacoteca do Ceará. O espaço recebe diversas exposições e se transforma constantemente com as mostras que por lá passam. Mais do que um local de visitação, é um ambiente de inspiração, ideal para provocar reflexões e debates a partir da arte.

ONDE COMER E SE DIVERTIR

Quando o assunto é cultura e culinária, poucos lugares em Fortaleza se destacam tanto quanto o Cantinho do Frango. Destaque para o salão de baixo, onde fica o palco das apresentações, cercado por vinis e pôsteres de filmes. No cardápio tem de tudo. Experimente a melhor sobremesa da cidade, o 'Maria Bonita e Lampião' combina sorvete de queijo com goiabada.