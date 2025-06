Eu Indico Victor Perlingeiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Viajo com frequência e posso falar com propriedade: Fortaleza possui uma das orlas mais agradáveis para a prática de esportes e convivência à beira-mar. A rota impulsiona a endorfina e também revela um trajeto cultural. No percurso encontramos esculturas de grandes nomes da nossa cultura, como Sérvulo Esmeraldo ("Interceptor Oceânico", "Monumento ao Jangadeiro" e "La Femme Bateau" - foto, na Ponte dos Ingleses) e a icônica "Caixa d'água dos Peixinhos", de Leonilson.

ONDE PASSAR UMA TARDE CULTURAL

Fortaleza consolidou-se como um importante polo cultural fora do eixo das grandes exposições de arte de São Paulo e Rio de Janeiro. Costumo reservar minhas tardes de sábado para visitar exposições como as da Fundação Edson Queiroz, na Universidade de Fortaleza e no Museu da Fotografia. Além desse circuito institucional, o surgimento de novos espaços mostra que a cidade continua se reinventando e criando ambientes vibrantes para viver a arte.

ONDE TEM ALMOÇO COM VISTA